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Бесплатное удаление объектов с фото

Легко, быстро и точно удаляйте лишние объекты совершенно бесплатно

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Или скинь картинку

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Пакет 100 изображений

remove objects from photos

Как удалить лишние объекты с помощью PicWish

  • Загрузить
    Добавьте изображения и нажмите кнопку "загрузить"
  • Выбрать
    Выберите область на картинке, которую хотите удалить
  • Удалить
    Ненужные объекты будут удалены автоматически всего за пару секунд

Удалить лишних прохожих за 3 секунды

С помощью нашего замечательного инструмента, вы можете одним кликом удалить прохожих или туристов, случайно попавших в кадр, и получить отличный снимок незабываемого момента, который будет принадлежать только вам. С помощью умного ИИ вы с легкостью получите фото, на котором нет ничего лишнего.

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Удалить водяной знак, метку времени, логотипы и прочее

Умный инструмент удаления объектов умеет очень точно определять лишние предметы. Если вам нужно удалить что-то с фотографии, это можно сделать всего за пару простых шагов.

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Удалить с фото лишние объекты, такие как мусорные баки, здания и линии электропередач

У вас получился почти отличный снимок, но на фоне оказался мусорный бак? Если переснять уже не получится, просто выберите объект, и приложение PickWish удалит его легко и незаметно, оставив в центре внимания только то, что вам нужно.

После
До

Готовы удалить объект со снимка?

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Блог | Больше, чем просто удаление водяного знака

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Вас интересует наш API для удаления фона?

Автоматическая обработка множественных изображений. С помощью PicWish API работа пойдёт быстрее. Всего несколько строк кода - и эта технология появится в вашем приложении.

Узнать подробнее

Загрузите ПРИЛОЖЕНИЕ, чтобы разблокировать дополнительные функции

  • Умное удаление водяных знаков
  • Массовое удаление водяных знаков (ПК)
  • Удалить водяной знак из видео (ПК)
  • Массовое добавление водяных знаков (ПК)
  • дополнительные функции
  • Эффективный вырез
  • Сделать фотографии на документы
  • Умное удаление водяных знаков
  • Улучшение фото
  • Различные шаблоны

версия для ПК

Мобильная версия

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Удаление водяного знака
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