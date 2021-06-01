Вас интересует наш API для удаления фона?
Автоматическая обработка множественных изображений. С помощью PicWish API работа пойдёт быстрее. Всего несколько строк кода - и эта технология появится в вашем приложении.
Нажмите и удерживайте, чтобы сохранить изображение.
Легко, быстро и точно удаляйте лишние объекты совершенно бесплатно
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Пакет 100 изображений
С помощью нашего замечательного инструмента, вы можете одним кликом удалить прохожих или туристов, случайно попавших в кадр, и получить отличный снимок незабываемого момента, который будет принадлежать только вам. С помощью умного ИИ вы с легкостью получите фото, на котором нет ничего лишнего.
Умный инструмент удаления объектов умеет очень точно определять лишние предметы. Если вам нужно удалить что-то с фотографии, это можно сделать всего за пару простых шагов.
У вас получился почти отличный снимок, но на фоне оказался мусорный бак? Если переснять уже не получится, просто выберите объект, и приложение PickWish удалит его легко и незаметно, оставив в центре внимания только то, что вам нужно.
Начать
Автоматическая обработка множественных изображений. С помощью PicWish API работа пойдёт быстрее. Всего несколько строк кода - и эта технология появится в вашем приложении.