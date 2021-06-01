Удалить с фото лишние объекты, такие как мусорные баки, здания и линии электропередач

У вас получился почти отличный снимок, но на фоне оказался мусорный бак? Если переснять уже не получится, просто выберите объект, и приложение PickWish удалит его легко и незаметно, оставив в центре внимания только то, что вам нужно.